Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист Сергей Ауслендер, соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко, американский дипломат, 5-й Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине (2003-2006 гг.) Джон Хербст, народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. В частности, они обсудят, решение Трампа прекратить предоставление военной помощи Украине.

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Эфир Вечір.LIVE

Во время эфира гости обсудят решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки военной помощи Украине.

Также они прокомментируют возможность возобновления поставок вооружения со стороны США.

Среди других тем:

Поднятие тарифов на коммунальные в Украине в ближайшее время;

Готова ли Украина подписать соглашение с США о редкоземельных металлах;

ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд из-за Венгрии;

Трампа снова номинируют на Нобелевскую премию мира.

Трамп выступит в Конгрессе: демократы планируют сорвать речь;

Израиль продлил перемирие с ХАМАС на шесть недель, но заблокировал гуманитарную помощь Газе.

Напомним, что 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп дал приказ приостановить всю военную помощь Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Также, по его словам, Киев стремится подписать соглашения о минералах и безопасности в любое время и в любом удобном формате.