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Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

4 марта 2025 г. 19:25

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист Сергей Ауслендер, соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко, американский дипломат, 5-й Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине (2003-2006 гг.) Джон Хербст, народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. В частности, они обсудят, решение Трампа прекратить предоставление военной помощи Украине.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Во время эфира гости обсудят решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки военной помощи Украине.

Также они прокомментируют возможность возобновления поставок вооружения со стороны США.

Среди других тем:

  • Поднятие тарифов на коммунальные в Украине в ближайшее время;
  • Готова ли Украина подписать соглашение с США о редкоземельных металлах;
  • ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд из-за Венгрии;
  • Трампа снова номинируют на Нобелевскую премию мира.
  • Трамп выступит в Конгрессе: демократы планируют сорвать речь;
  • Израиль продлил перемирие с ХАМАС на шесть недель, но заблокировал гуманитарную помощь Газе.

Напомним, что 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп дал приказ приостановить всю военную помощь Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Также, по его словам, Киев стремится подписать соглашения о минералах и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

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01:35 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе и области

01:32 Львовянин обещал мужчинам подделку документов — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:30 Что является нарушением воинского учета — ответ юристов

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01:14 В Павлограде прогремели взрывы — что известно

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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