Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст Сергій Ауслендер, співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко, американський дипломат, 5-й Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні (2003-2006 рр.) Джон Гербст, народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Зокрема, вони обговорять, рішення Трампа припинити надання військової допомоги Україні.

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Ефір Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорять рішення президента США Дональда Трампа припинити постачання військової допомоги Україні.

Також вони прокоментують можливість відновлення постачань озброєння з боку США.

Серед інших тем:

Підняття тарифів на комунальні в Україні найближчим часом;

Чи готова Україна підписати угоду з США про рідкісноземельні метали;

ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги Києву на €20 млрд через Угорщину;

Трампа знову номінують на Нобелівську премію миру.

Трамп виступить в Конгресі: демократи планують зірвати промову;

Ізраїль продовжив перемир'я з ХАМАС на шість тижнів, але заблокував гуманітарну допомогу Газі

Нагадаємо, що 4 березня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп дав наказ призупинити всю військову допомогу Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Також, за його словами, Київ прагне підписати угоди про мінерали та безпеку у будь-який час і в будь-якому зручному форматі.