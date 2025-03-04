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Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

04 березня 2025 р. 19:25

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст Сергій Ауслендер, співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко, американський дипломат, 5-й Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні (2003-2006 рр.) Джон Гербст, народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Зокрема, вони обговорять, рішення Трампа припинити надання військової допомоги Україні. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорять рішення президента США Дональда Трампа припинити постачання військової допомоги Україні.

Також вони прокоментують можливість відновлення постачань озброєння з боку США.

Серед інших тем:

  • Підняття тарифів на комунальні в Україні найближчим часом;
  • Чи готова Україна підписати угоду з США про рідкісноземельні метали;
  • ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги Києву на €20 млрд через Угорщину;
  • Трампа знову номінують на Нобелівську премію миру.
  • Трамп виступить в Конгресі: демократи планують зірвати промову;
  • Ізраїль продовжив перемир'я з ХАМАС на шість тижнів, але заблокував гуманітарну допомогу Газі

Нагадаємо, що 4 березня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп дав наказ призупинити всю військову допомогу Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Також, за його словами, Київ прагне підписати угоди про мінерали та безпеку у будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

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19:08 Син ексмера Одеси Володимир Боделан отримав підозру від СБУ

19:05 Сухостій на дрова — чи можна рубати аварійні дерева у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:53 У Сербії сталася сутичка між депутатами — є постраждалі

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