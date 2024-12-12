Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил Украине и России провести перемирие на Рождество и оказался под критикой. Между тем, в Минэнергетики сделали заявление о продолжительности графиков отключений света в Украине.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 декабря

В Украине некоторых депутатов лишат мандата. Также разгорелся скандал на фоне заявления венгерского премьера Виктора Орбана о "рождественском мире" между Россией и Украиной. Кроме того, в Минэнергетики сказали, когда графики света в Украине будут отменены.

Гости эфира:

Сергей Братчук, спикер УГА "Юг";

Игорь Рейтерович, политолог;

Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга народа";

Ирина Фриз, нардеп от фракции "Европейская Солидарность";

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины;

Тарас Тарасенко, нардеп от депутатского объединения "Люди";

Алексей Кучеренко, нардеп от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.).

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Олаф Шольц анонсировал передачу Украине энергооборудования на 70 млн евро.

А заместитель министра энергетики Украины сказал, какая ситуация сейчас в энергосистеме и когда станет меньше отключений.