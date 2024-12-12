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Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024 г. 8:00

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08:00Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил Украине и России провести перемирие на Рождество и оказался под критикой. Между тем, в Минэнергетики сделали заявление о продолжительности графиков отключений света в Украине.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 декабря

В Украине некоторых депутатов лишат мандата. Также разгорелся скандал на фоне заявления венгерского премьера Виктора Орбана о "рождественском мире" между Россией и Украиной. Кроме того, в Минэнергетики сказали, когда графики света в Украине будут отменены.

Гости эфира:

  • Сергей Братчук, спикер УГА "Юг";
  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • Богдан Кицак, нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Ирина Фриз, нардеп от фракции "Европейская Солидарность";
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины;
  • Тарас Тарасенко, нардеп от депутатского объединения "Люди";
  • Алексей Кучеренко, нардеп от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.).

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Олаф Шольц анонсировал передачу Украине энергооборудования на 70 млн евро.

А заместитель министра энергетики Украины сказал, какая ситуация сейчас в энергосистеме и когда станет меньше отключений.

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09:12 Кто из женщин-медиков должен стать на воинский учет в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:08 В Херсоне раздались сильные взрывы

08:51 В Пентагоне назвали приоритетное направление для помощи Украине

08:46 В Израиле произошел теракт в автобусе — погиб ребенок

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08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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