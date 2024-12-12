Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував Україні та Росії провести перемир'я на Різдво та опинився під критикою. Тим часом у Міненергетики зробили заяву щодо тривалості графіків відключень світла в Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 грудня

В Україні деяких депутатів позбавлять мандата. Також розгорівся скандал на тлі заяви угорського прем'єра Віктора Орбана про "різдвяний мир" між Росією та Україною. Крім того, у Міненергетики сказали, коли графіки світла в Україні будуть скасовані.

Гості ефіру:

Сергій Братчук, речник УДА "Південь";

Ігор Рейтерович, політолог;

Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Богдан Кицак, нардеп від фракції "Слуга народу";

Ірина Фріз, нардепка від фракції "Європейська Солідарність";

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України;

Тарас Тарасенко, нардеп від депутатського об‘єднання "Люди";

Олексій Кучеренко, нардеп від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.).

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Олаф Шольц анонсував передачу Україні енергообладнання на 70 млн євро.

А заступник міністра енергетики України сказав, яка ситуація наразі в енергосистемі та коли поменшає відключень.