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Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024 р. 08:00

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

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22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував Україні та Росії провести перемир'я на Різдво та опинився під критикою. Тим часом у Міненергетики зробили заяву щодо тривалості графіків відключень світла в Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 грудня

В Україні деяких депутатів позбавлять мандата. Також розгорівся скандал на тлі заяви угорського прем'єра Віктора Орбана про "різдвяний мир" між Росією та Україною. Крім того, у Міненергетики сказали, коли графіки світла в Україні будуть скасовані.

Гості ефіру: 

  • Сергій Братчук, речник УДА "Південь";
  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";
  • Богдан Кицак, нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Ірина Фріз, нардепка від фракції "Європейська Солідарність";
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України;
  • Тарас Тарасенко, нардеп від депутатського об‘єднання "Люди";
  • Олексій Кучеренко, нардеп від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.).

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, Олаф Шольц анонсував передачу Україні енергообладнання на 70 млн євро.

А заступник міністра енергетики України сказав, яка ситуація наразі в енергосистемі та коли поменшає відключень

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06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

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