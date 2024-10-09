Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

Главными темами Ранок.LIVE 9 октября станут разрешение на удары вглубь РФ и угроза Украине со стороны войск КНДР. Также ведущие и гости студии будут обсуждать заявление Орбана о войне.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

Главные темы эфира Ранок.LIVE

Главными темами эфира Ранок.LIVE 9 октября стали:

війська КНДР загрожують Україні;

заява Орбана про війну;

дозвіл на удари вглиб РФ;

второй Саммит мира — вероятная дата;

выход украинских сил из Угледара;

перспектива новой блокады границы польскими фермерами.

Гости эфира Ранок.LIVE 9 октября

Гостями прямого эфира Ранок.LIVE сегодня станут:

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;

нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;

нардеп от фракции "Батькивщина" Юрий Камельчук;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов;

эксперт-международник Станислав Желиховский;

адвокат Владислав Михайленко.

Напомним, советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дария Заровна прокомментировала подготовку ко второму Саммиту мира. Она назвала, когда будет известна дата его проведения.

Ранее Новини.LIVE писали, что 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на заседании Совбеза ООН. Он акцентировал внимание на важности проведения второго Саммита мира.