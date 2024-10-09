Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

Головними темами Ранок.LIVE 9 жовтня стануть дозвіл на удари вглиб РФ та загроза Україні з боку військ КНДР. Також ведучі та гості студії обговорюватимуть заяву Орбана про війну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Головні теми ефіру Ранок.LIVE

Головними темами ефіру Ранок.LIVE 9 жовтня стали:

війська КНДР загрожують Україні;

заява Орбана про війну;

дозвіл на удари вглиб РФ;

другий Саміт миру — ймовірна дата;

відхід українських сил із Вугледару;

перспектива нової блокади кордону польськими фермерами.

Гості ефіру Ранок.LIVE 9 жовтня

Гостями прямого ефіру Ранок.LIVE сьогодні стануть:

перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;

нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;

нардеп від фракції "Батьківщина" Юрій Камельчук;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов;

експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

адвокат Владислав Михайленко.

Нагадаємо, радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна прокоментувала підготовку до другого Саміту миру. Вона назвала, коли буде відома дата його проведення.

Раніше Новини.LIVE писали, що 24 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні Ради безпеки ООН. Він акцентував увагу на важливості проведення другого Саміту миру.