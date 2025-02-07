Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, журналист Василий Пехньо, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, профессор геологии Василий Загнитко, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, политтехнолог Олег Постернат и адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев. В частности, они обсудят разговор между Украиной и США о переговорах.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Украина получила обещанные самолеты F-16 от Нидерландов.

Также они отреагируют на наступление украинских воинов к югу от Суджи Курской области.

Среди других тем:

Украине необходимо в десять раз больше военных для полной остановки российских сил, — WSJ;

Трамп готов вдвое усилить санкции против РФ для окончания войны в Украине, — Кит Келлог;

"Мирный план Трампа": переговоры Зеленского с Путиным и прекращение огня до Пасхи;

Для ТЦК планируют создать правила поведения по обращению с гражданскими, — Сухопутные войска;

До окончания войны против Украины. Президент Чехии подписал закон, который запрещает россиянам получать гражданство.

Напомним, Ермак отметил важность прямого диалога с новой администрацией США для согласования общей позиции по установлению справедливого мира.

Также Воздушные силы Украины получили первые истребители Mirage 2000 от Франции и F-16 от Нидерландов.