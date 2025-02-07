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Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

07 лютого 2025 р. 13:02

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

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12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, журналіст Василь Пехньо, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, професор геології Василь Загнітко, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, політтехнолог Олег Постернат та адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв. Зокрема, вони обговорять розмову між Україною та США про переговори.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Україна отримала обіцяні літаки F-16 від Нідерландів. 

Також вони відреагують на наступ українських воїнів на південь від Суджі Курської області.

Серед інших тем:

  • Україні необхідно вдесятеро більше військових для повної зупинки російських сил, — WSJ;
  • Трамп готовий удвічі посилити санкції проти РФ для закінчення війни в Україні, — Кіт Келлог;
  • "Мирний план Трампа": перемовини Зеленського з Путіним і припинення вогню до Великодня;
  • Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними, — Сухопутні війська;
  • До закінчення війни проти України. Президент Чехії підписав закон, який забороняє росіянам отримувати громадянство.

Нагадаємо, Єрмак наголосив на важливості прямого діалогу з новою адміністрацією США для узгодження спільної позиції щодо встановлення справедливого миру.

Також Повітряні сили України отримали перші винищувачі Mirage 2000 від Франції та F-16 від Нідерландів

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22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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