Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, журналіст Василь Пехньо, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, професор геології Василь Загнітко, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, політтехнолог Олег Постернат та адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв. Зокрема, вони обговорять розмову між Україною та США про переговори.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Україна отримала обіцяні літаки F-16 від Нідерландів.

Також вони відреагують на наступ українських воїнів на південь від Суджі Курської області.

Серед інших тем:

Україні необхідно вдесятеро більше військових для повної зупинки російських сил, — WSJ;

Трамп готовий удвічі посилити санкції проти РФ для закінчення війни в Україні, — Кіт Келлог;

"Мирний план Трампа": перемовини Зеленського з Путіним і припинення вогню до Великодня;

Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними, — Сухопутні війська;

До закінчення війни проти України. Президент Чехії підписав закон, який забороняє росіянам отримувати громадянство.

Нагадаємо, Єрмак наголосив на важливості прямого діалогу з новою адміністрацією США для узгодження спільної позиції щодо встановлення справедливого миру.

Також Повітряні сили України отримали перші винищувачі Mirage 2000 від Франції та F-16 від Нідерландів.