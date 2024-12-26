Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Сейчас в Европейском Союзе находятся более четырех миллионов украинцев. Пока Министерство единства еще не предложило четкой программы, которая бы побуждала их возвращаться домой.

Об этом сообщил нардеп Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE.

Украинцы в ЕС

Кицак отметил, что среди этих украинцев преобладают женщины и дети, которые за три года успешно адаптировались к новым условиям жизни и постепенно начинают видеть свое будущее за рубежом.

"Нужно им предложить соответствующие программы стимула, чтобы они хотя бы задумались о возвращении в Украину. Вот нет ответа, почему они должны возвращаться: просто для восстановления, или потому, что у нас демографические проблемы, или кризис в количестве работников для национальной экономики, или просто потому, что мы любим государство, нашу Родину", — добавил нардеп.

Напомним, в 2025 году украинцам придется оплачивать въезд в Европу из-за внедрения новых систем контроля на границах.

Также Министерство иностранных дел упростило получение консульских услуг для украинцев за рубежом.