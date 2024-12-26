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Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

26 декабря 2024 г. 12:52

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Сейчас в Европейском Союзе находятся более четырех миллионов украинцев. Пока Министерство единства еще не предложило четкой программы, которая бы побуждала их возвращаться домой.

Об этом сообщил нардеп Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE.

Украинцы в ЕС

Кицак отметил, что среди этих украинцев преобладают женщины и дети, которые за три года успешно адаптировались к новым условиям жизни и постепенно начинают видеть свое будущее за рубежом.

"Нужно им предложить соответствующие программы стимула, чтобы они хотя бы задумались о возвращении в Украину. Вот нет ответа, почему они должны возвращаться: просто для восстановления, или потому, что у нас демографические проблемы, или кризис в количестве работников для национальной экономики, или просто потому, что мы любим государство, нашу Родину", — добавил нардеп.

Напомним, в 2025 году украинцам придется оплачивать въезд в Европу из-за внедрения новых систем контроля на границах.

Также Министерство иностранных дел упростило получение консульских услуг для украинцев за рубежом.

 

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13:43 В России заявили, что готовы договариваться с Трампом о войне

13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:27 Одесситы будут больше платить за парковку — новый тариф

13:17 Поразили "жирную" цель — ВСУ ударили по объекту ВПК в России

13:17 Оккупанты атаковали Херсонщину — есть пострадавший

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

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11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

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23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

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18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп