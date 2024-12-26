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Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

26 грудня 2024 р. 12:52

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

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Наразі в Європейському Союзі перебувають понад чотири мільйони українців. Поки Міністерство єдності ще не запропонувало чіткої програми, яка б спонукала їх повертатися додому.

Про це повідомив нардеп Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE.

Українці в ЄС

Кицак зазначив, що серед цих українців переважають жінки та діти, які за три роки успішно адаптувалися до нових умов життя та поступово починають бачити своє майбутнє за кордоном.

"Потрібно їм запропонувати відповідні програми стимулу, щоб вони хоча б задумалися про повернення в Україну. От немає відповіді, чому вони мають повертатися: просто для відновлення, чи тому, що в нас демографічні проблеми, чи криза в кількості працівників для національної економіки, чи просто тому, що ми любимо державу, нашу Батьківщину", — додав нардеп.

Нагадаємо, у 2025 році українцям доведеться оплачувати в’їзд до Європи через впровадження нових систем контролю на кордонах.

Також Міністерство закордонних справ спростило отримання консульських послуг для українців за кордоном.

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13:17 Окупанти атакували Херсонщину — є постраждалий

13:14 Зеленський звільнив посла в Німеччині — хто його замінить

13:00 Аліменти на дітей у 2025 році — суми та хто має платити

12:59 Стріляй і тікай — нова тактика російських кораблів у Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 ДБР викрило помічницю судді, яка передавала закриту інформацію

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

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23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

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