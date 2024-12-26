Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Наразі в Європейському Союзі перебувають понад чотири мільйони українців. Поки Міністерство єдності ще не запропонувало чіткої програми, яка б спонукала їх повертатися додому.

Про це повідомив нардеп Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE.

Українці в ЄС

Кицак зазначив, що серед цих українців переважають жінки та діти, які за три роки успішно адаптувалися до нових умов життя та поступово починають бачити своє майбутнє за кордоном.

"Потрібно їм запропонувати відповідні програми стимулу, щоб вони хоча б задумалися про повернення в Україну. От немає відповіді, чому вони мають повертатися: просто для відновлення, чи тому, що в нас демографічні проблеми, чи криза в кількості працівників для національної економіки, чи просто тому, що ми любимо державу, нашу Батьківщину", — додав нардеп.

Нагадаємо, у 2025 році українцям доведеться оплачувати в’їзд до Європи через впровадження нових систем контролю на кордонах.

Також Міністерство закордонних справ спростило отримання консульських послуг для українців за кордоном.