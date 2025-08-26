Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления Владимиру Зеленскому ко Дню Независимости Украины. Это стало первым известным контактом между лидерами за более чем два года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 26 августа.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Зеленский заявил, что сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет;

ВПЛ с временно оккупированных территорий получат новые выплаты;

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальной помощи для безработных украинцев;

Опрос "Рейтинга" относительно президентских и парламентских выборов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны.

Китай заявил о своей готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине. Однако лишь при условии, что развертывание войск состоится на основании мандата Организации Объединенных Наций.