Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

26 августа 2025 г. 17:52

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления Владимиру Зеленскому ко Дню Независимости Украины. Это стало первым известным контактом между лидерами за более чем два года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 26 августа.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Зеленский заявил, что сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет;
  • ВПЛ с временно оккупированных территорий получат новые выплаты;
  • Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальной помощи для безработных украинцев;
  • Опрос "Рейтинга" относительно президентских и парламентских выборов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны.

Китай заявил о своей готовности присоединиться к миротворческой миссии в Украине. Однако лишь при условии, что развертывание войск состоится на основании мандата Организации Объединенных Наций.

