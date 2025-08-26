Відео
Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE
Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

26 серпня 2025 р. 17:52

Text

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Text

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Text

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Text

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Text

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

17:52 Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Text

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Text

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Голова КНР Сі Цзіньпін надіслав привітання Володимиру Зеленському до Дня Незалежності України. Це стало першим відомим контактом між лідерами за понад два роки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Зеленський заявив що сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років;
  • ВПО з тимчасово окупованих територій отримають нові виплати;
  • Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соціальну допомогу для безробітних українців;
  • Опитування "Рейтингу" щодо президентських та парламентських виборів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни. 

Китай заявив про свою готовність долучитися до миротворчої місії в Україні. Проте лише за умови, що розгортання військ відбудеться на підставі мандата Організації Об'єднаних Націй.

Text

17:52 Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Text

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня
Text

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

26 серпня 2025 р. 13:15
Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2025 р. 08:02
Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 17:55
Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 13:12
Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025 р. 08:00
Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 20:00
День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 13:32
Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

24 серпня 2025 р. 12:28

