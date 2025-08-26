Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Голова КНР Сі Цзіньпін надіслав привітання Володимиру Зеленському до Дня Незалежності України. Це стало першим відомим контактом між лідерами за понад два роки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Зеленський заявив що сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років;

ВПО з тимчасово окупованих територій отримають нові виплати;

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соціальну допомогу для безробітних українців;

Опитування "Рейтингу" щодо президентських та парламентських виборів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після закінчення війни.

Китай заявив про свою готовність долучитися до миротворчої місії в Україні. Проте лише за умови, що розгортання військ відбудеться на підставі мандата Організації Об'єднаних Націй.