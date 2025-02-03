Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим заявление Президента Владимира Зеленского о том, что Украина как никогда близка к миру. Также узнаем, почему США хотят проведения выборов в Украине.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- смерть и взрывы в ТЦК;
- Россия возобновила массированные атаки.
Гости сегодняшнего эфира
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- клинический психолог Елена Коломоец;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;
- глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала.
Напомним, в Павлограде, что на Днепропетровщине, произошел взрыв вблизи здания центра комплектования. В результате инцидента был ранен мужчина.
Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина как никогда приблизилась к миру.