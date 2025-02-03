Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим заявление Президента Владимира Зеленского о том, что Украина как никогда близка к миру. Также узнаем, почему США хотят проведения выборов в Украине.

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Другие темы эфира:

смерть и взрывы в ТЦК;

Россия возобновила массированные атаки.

Гости сегодняшнего эфира

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

клинический психолог Елена Коломоец;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала.

Напомним, в Павлограде, что на Днепропетровщине, произошел взрыв вблизи здания центра комплектования. В результате инцидента был ранен мужчина.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина как никогда приблизилась к миру.