Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE arrow
Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Text

18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
Text

17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Text

18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
Text

17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим заявление Президента Владимира Зеленского о том, что Украина как никогда близка к миру. Также узнаем, почему США хотят проведения выборов в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • смерть и взрывы в ТЦК;
  • Россия возобновила массированные атаки.

Гости сегодняшнего эфира

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • клинический психолог Елена Коломоец;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала.

Напомним, в Павлограде, что на Днепропетровщине, произошел взрыв вблизи здания центра комплектования. В результате инцидента был ранен мужчина.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина как никогда приблизилась к миру.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:09 Женщина случайно убила мужчину в Харькове — как ее наказал суд

08:59 В Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа

08:46 В Херсоне прогремели взрывы

08:45 Кому грозят некорректные счета за свет — объяснение ДТЭК

08:35 БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34 Раритет за 70 000 грн — какие старые монеты так дорого стоят

08:31 Трамп прекратит помощь Южной Африке — какая причина

08:04 Мужчина не явился в ТЦК из-за опьянения — как его наказал суд

08:00 Денежная помощь от UNHCR в феврале — где предоставят выплаты

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

09:09 Женщина случайно убила мужчину в Харькове — как ее наказал суд

08:59 В Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа

08:46 В Херсоне прогремели взрывы

08:45 Кому грозят некорректные счета за свет — объяснение ДТЭК

08:35 БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34 Раритет за 70 000 грн — какие старые монеты так дорого стоят

08:31 Трамп прекратит помощь Южной Африке — какая причина

08:04 Мужчина не явился в ТЦК из-за опьянения — как его наказал суд

08:00 Денежная помощь от UNHCR в феврале — где предоставят выплаты

07:30 Курсантам повысят стипендию — кто и сколько будет получать

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

2 февраля 2025

06:40 Цены на медь в феврале — как обновилась стоимость лома в Украине

1 февраля 2025

14:20 Тарифы, продукты, аренда и курс — каких цен ожидать в феврале

06:40 В Украине дорожает металл — цены за 1 кг лома в феврале

06:23 От актера до министра обороны США — кто такой Пит Хегсет

06:22 Перспективы развития ИИ в Украине — реальность или надежды

31 января 2025

06:41 Вместо Блинкена — что известно о новом госсекретаре США Рубио

06:40 Ломбарды обновили цены — сколько сейчас стоит золото

06:20 Рабочая сила из Бангладеш в Украине — сравнение уровня жизни

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Text

18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
Text

17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Text

13:00 У Трампа сделали заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:59 Комбат БпЛА объяснил, почему женщины лучше себя проявляют в ВСУ