Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо заяву Президента Володимира Зеленського про те, що Україна як ніколи близька до миру. Також дізнаємося, чому США хочуть проведення виборів в Україні.
Подивитись ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- смерть і вибухи в ТЦК;
- Росія поновила масовані атаки
Гості сьогоднішнього ефіру:
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- клінічний психолог Олена Коломоєць;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
- офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай,;
- голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала.
Нагадаємо, у Павлограді, що на Дніпропетровщині, стався вибух поблизу будівлі центру комплектування. Внаслідок інциденту було поранено чоловіка.
Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна як ніколи наблизилася до миру.