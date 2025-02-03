Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо заяву Президента Володимира Зеленського про те, що Україна як ніколи близька до миру. Також дізнаємося, чому США хочуть проведення виборів в Україні.

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Інші теми ефіру:

смерть і вибухи в ТЦК;

Росія поновила масовані атаки

Гості сьогоднішнього ефіру:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

клінічний психолог Олена Коломоєць;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай,;

голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала.

Нагадаємо, у Павлограді, що на Дніпропетровщині, стався вибух поблизу будівлі центру комплектування. Внаслідок інциденту було поранено чоловіка.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна як ніколи наблизилася до миру.