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Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

03 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
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17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
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20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

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18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

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18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
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17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

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13:00 У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

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08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

Text

13:00 У Трампа зробили заяву про війну — ефір День.LIVE

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12:59 Комбат БпЛА пояснив, чому жінки краще себе проявляють в ЗСУ

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо заяву Президента Володимира Зеленського про те, що Україна як ніколи близька до миру. Також дізнаємося, чому США хочуть проведення виборів в Україні.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру: 

  • смерть і вибухи в ТЦК;
  • Росія поновила масовані атаки

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • клінічний психолог Олена Коломоєць;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай,;
  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала.

Нагадаємо, у Павлограді, що на Дніпропетровщині, стався вибух поблизу будівлі центру комплектування. Внаслідок інциденту було поранено чоловіка. 

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна як ніколи наблизилася до миру.

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09:29 У Сумах пролунали вибухи — росіяни випустили авіабомби

09:26 В Україні вводять аварійні відключення світла — перелік областей

09:23 Старі гаджети Apple, яким немає рівних навіть у 2025 році

09:09 Жінка випадково вбила чоловіка у Харкові — як її покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:59 У МОЗ пояснили, чим метапневмовірус відрізняється від грипу

08:46 У Херсоні пролунали вибухи

08:45 Кому загрожують хибні рахунки за світло — пояснення ДТЕК

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08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

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