Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Мобильные огневые группы по всей Украине будут переформатированы. Это необходимо для повышения эффективности сбития вражеских целей, в частности "Шахедов", которые Россия запускает по нашей стране.

Об этом в эфире День.LIVE в среду, 16 октября, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что изменится в мобильных огневых группах

На вопрос журналиста о том, действительно ли "Шахеды" россиян начали летать быстрее и выше, чиновник не ответил. Однако он отметил, что существуют линии обороны, которые враг считает опасными для пролета. Поэтому вражеские БпЛА пролетают их на высокой скорости и высоте, а на остальной территории летят для того, чтобы что-нибудь сделать.

Также Виталий Ким рассказал, что сейчас его задача состоит в том, чтобы вся территория Николаевской области стала такой же неблагоприятной для вражеских дронов, как и на линиях обороны. Для противодействия БпЛА уже применяют РЭБы, РЛС и другие средства. И по мнению чиновника, такие изменения будут по всей стране.

"И могу вам сказать, что мобильно огневые группы, я думаю, по всей Украине будут переформатированы", — сказал Ким.

Он уточнил, что новые группы будут уже не со стрелковым крупнокалиберным оружием, а со средствами FPV, ПВО и так далее, поскольку необходимо повышать эффективность.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своих встреч с партнерами в Европе обсудил важные вопросы для Украины, в частности, План победы. Кроме того, стороны договорились об усилении обороны, увеличении систем ПВО и инвестициях.

Также недавно министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинские энергообъекты надежнее защищены от российских ударов не пассивными специальными средствами и сооружениями, а активными системами противовоздушной обороны. Именно они могут исключить разрушительные последствия от российских атак.