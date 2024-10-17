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Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

17 октября 2024 г. 7:26

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07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

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01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

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00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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Мобильные огневые группы по всей Украине будут переформатированы. Это необходимо для повышения эффективности сбития вражеских целей, в частности "Шахедов", которые Россия запускает по нашей стране.

Об этом в эфире День.LIVE в среду, 16 октября, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что изменится в мобильных огневых группах

На вопрос журналиста о том, действительно ли "Шахеды" россиян начали летать быстрее и выше, чиновник не ответил. Однако он отметил, что существуют линии обороны, которые враг считает опасными для пролета. Поэтому вражеские БпЛА пролетают их на высокой скорости и высоте, а на остальной территории летят для того, чтобы что-нибудь сделать.

Также Виталий Ким рассказал, что сейчас его задача состоит в том, чтобы вся территория Николаевской области стала такой же неблагоприятной для вражеских дронов, как и на линиях обороны. Для противодействия БпЛА уже применяют РЭБы, РЛС и другие средства. И по мнению чиновника, такие изменения будут по всей стране.

"И могу вам сказать, что мобильно огневые группы, я думаю, по всей Украине будут переформатированы", — сказал Ким.

Он уточнил, что новые группы будут уже не со стрелковым крупнокалиберным оружием, а со средствами FPV, ПВО и так далее, поскольку необходимо повышать эффективность.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своих встреч с партнерами в Европе обсудил важные вопросы для Украины, в частности, План победы. Кроме того, стороны договорились об усилении обороны, увеличении систем ПВО и инвестициях.

Также недавно министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинские энергообъекты надежнее защищены от российских ударов не пассивными специальными средствами и сооружениями, а активными системами противовоздушной обороны. Именно они могут исключить разрушительные последствия от российских атак.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:18 Оккупанты выпустили по Киеву несколько волн БпЛА — в КГВА заявили о разрушении

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17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

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14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта