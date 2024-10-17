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Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

17 жовтня 2024 р. 07:26

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17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

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17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

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17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

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Мобільні вогневі групи по всій Україні будуть переформатовані. Це необхідно задля ефективності збиття ворожих цілей, зокрема, "Шахедів", які Росія запускає по нашій країні.

Про це в ефірі День.LIVE у середу, 16 жовтня, заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Що зміниться у мобільних вогневих групах

На питання журналіста про те, чи дійсно "Шахеди" росіян почали літати швидше та вище, посадовець не відповів. Однак він зазначив, що існують лінії оборони, які ворог вважає небезпечними для прольоту. Тому ворожі БпЛА пролітають їх на високій швидкості та висоті, а на решті території летять для того, щоб щось зробити.

Віталій Кім розповів, що наразі його завдання полягає у тому, аби вся територія Миколаївської області стала такою ж несприятливою для ворожих дронів, як і на лініях оборони. Для протидії БпЛА вже застосовують РЕБи, РЛС тощо. І на думку посадовця, такі зміни будуть по всій країні.

"І можу вам сказати, що мобільно вогневі групи, я гадаю, по всій Україні будуть переформатовані", — сказав Кім.

Він уточнив, що нові групи будуть вже не зі стрілецькою крупнокаліберною зброєю, а з засобами FPV, ПВО тощо, оскільки необхідно підвищувати ефективність.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час своїх зустрічей із партнерами в Європі обговорив важливі питання для України, зокрема План перемоги. Крім того, сторони домовилися про посилення оборони, збільшення систем ППО та інвестиції.

Також нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Українські енергооб'єкти надійніше захищені від російських ударів не пасивними спеціальними засобами та спорудами, а активними системами протиповітряної оборони. Саме вони можуть унеможливити руйнівні наслідки від російських атак.

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07:03 Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння

07:01 ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини

06:52 Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:50 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс валют сьогодні

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