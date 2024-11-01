Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Киевский мост метро, через который ежедневно ездят вагоны поездов, признан аварийным и давно нуждается в немедленной реконструкции. Однако с ремонтом затянули.

Есть ли угроза обрушения моста Метро и что ожидает киевлян в будущем — узнайте в расследовании от "НАША СПРАВА" на канале Новини.LIVE.

Аварийный мост Метро

По выводам экспертов, в Киеве два моста из пяти находятся в критическом состоянии. В частности, мост Патона и Метро могут рухнуть в любой момент, что создает опасность для водителей авто.

Генеральный директор Киевавтодора Александр Федоренко заявил, что в Киеве начались ремонтные работы на аварийном мосту Метро . В частности, ведутся работы по обустройству опор выкаточного пирса и подкрановой эстакады.

Специалистка в области градостроительства Анна Минюкова сказала, что ремонт моста Метро обойдется для бюджета Киева в 500 млн долларов, что в настоящее время равно 20 млрд гривен. А чтобы бюджет "не растягивался", работы нужно проделать в течение трех строительных сезонов.