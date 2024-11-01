Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Київський міст метро, через який щодня їздять вагони поїздів, визнаний аварійним і давно потребує негайної реконструкції. Однак, з ремонтом затянули.

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Аварійний міст Метро

За висновками експертів у Києві два мости з п'яти перебувають у критичному стані. Зокрема міст Патона та Метро можуть завалитися будь-якої миті, що створює небезпеку для водіїв авто.

Генеральний директор Київавтодору Олександр Федоренко заявив, що у Києві розпочались ремонтні роботи на аварійному мості Метро. Зокрема, ведуться роботи з влаштування опор викаточного пірсу та підкранової естакади.

Спеціалістка у галузі містобудівництва Анна Мінюкова сказала, що ремонт мосту Метро обійдеться для бюджета Києва у 500 млн доларів, що на нинішній час дорівнює 20 млрд гривень. А щоб бюджет "не розтягувався", роботи треба виконати впродовж трьох будівельних сезонів.