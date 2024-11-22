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Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

22 ноября 2024 г. 16:39

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13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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Закон позволяет лишать водительских прав уклонистов. Окончательное решение зависит от суда и есть обстоятельства, когда ТЦК могут в таком иске отказать.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Козаченко в эфире День.LIVE в пятницу, 22 ноября.

Как обжаловать решение о лишении водительских прав

По словам адвоката Татьяны Козаченко, военнообязанных украинцев, избегающих мобилизации, могут лишить водительских прав. Однако некоторые лица, для которых транспорт критически важен для жизни или работы, имеют право на обжалование решений ТЦК.

"В этих случаях истцу (ТЦК и СП. — Ред.) может быть отказано", — отметила Козаченко.

Адвокат добавила, что человек должен в суде доказать, что ему действительно необходимо использование транспорта. Козаченко отметила, что в настоящее время подобных судебных практик немного.

"Только практика покажет, каким образом в судах будет реализовываться такой вопрос. На сегодняшний момент нет сформированных исков и решений, которые дали бы нам возможность проследить уже практический путь реализации", — сообщила Татьяна Козаченко.

Напомним, в Украине увеличивается количество долгов за штрафы, выписанные из-за нарушений правил военного учета. За 10 месяцев 2024 года зарегистрировали более 21 тысячи производств.

ТЦК может подать человека в розыск из-за нарушения правил военного учета. Однако иногда такой статус у Резерв+ может появиться и у тех, кто не нарушал закон.

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16:09 Тысяча от Зеленского — сколько украинцев смогут получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:06 Командир Третьей штурмовой сказал, что не так с мобилизацией

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

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