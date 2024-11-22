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Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

22 листопада 2024 р. 16:39

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

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12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

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21 листопада 2024
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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

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Закон дозволяє позбавляти водійських прав ухилянтів. Остаточне рішення залежить від суду та є обставини, коли ТЦК можуть у позові відмовити.

Про це повідомила адвокат Тетяна Козаченко в ефірі День.LIVE у п’ятницю, 22 листопада.

Як оскаржити рішення про позбавлення водійських прав

За словами адвоката Тетяни Козаченко, військовозобов’язаних українців, які уникають мобілізації, можуть позбавити водійських прав. Однак, деякі особи, для яких транспорт критично важливий для життя чи роботи, мають права на оскарження рішень ТЦК.

"В цих випадках позивачу (ТЦК та СП. — Ред.) може бути відмовлено", — зазначила Козаченко.

Адвокат додала, що особа повинна в суді довести, що їй дійсно необхідне використання транспорту. Козаченко зазначила, що наразі подібних судових практик є небагато. 

"Тільки практика покаже, яким чином в судах буде реалізовуватись таке питання. На сьогоднішній момент немає сформованих позовів і рішень, які б дали нам можливість прослідкувати вже практичний шлях реалізації", — повідомила Тетяна Козаченко.

Нагадаємо, в Україні збільшується кількість боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. За 10 місяців 2024 року зареєстрували понад 21 тисячу проваджень.

ТЦК може подати людину у розшук через порушення правил військового обліку. Однак інколи такий статус у Резерв+ може з'явитись й у тих, хто не порушував закону.

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17:02 Україна просить у США зброю проти міжконтинентальних ракет — ЗМІ

16:57 Заряджайте гаджети — на Одесу насувається потужний шторм

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:42 Підробляла документи ухилянтам — у Києві затримали голову МСЕК

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