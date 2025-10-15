Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Гостями эфира "Київський час" стали депутат Киевского городского совета Динара Габибулаева, председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, адвокат Александр Трохимец, специалист транспортной инфраструктуры Анна Минюкова, нардеп Алексей Кучеренко и депутат Киевского городского совета Зоряна Скалецкая.
Эфир "Київський час"
Среди тем эфира:
- Киев не защитил энергетику. Зафиксированы перебои со светом и водой. Кто ответственный?
- Когда начнется отопительный сезон и достаточно ли газа?
- Отставка Поворозника — почему сейчас?
- Назначение Пантелеева
- Бюджетная комиссия
- Предстоящая сессия Киевсовета 23 октября.
Напомним, 15 октября в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света из-за российских атак на энергообъекты.
Кроме того, 14 октября в нескольких областях Киева исчез свет. Новини.LIVE показали, как выглядела столица без электроэнергии.