Україна
Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

15 жовтня 2025 р. 19:00

Гостями ефіру "Київський час" стали депутатка Київської міської ради Дінара Габібулаєва, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, адвокат Олександр Трохимець, спеціаліст транспортної інфраструктури Анна Мінюкова, нардеп Олексій Кучеренко та депутатка Київської міської ради Зоряна Скалецька.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

Серед тем ефіру:

  • Київ не захистив енергетику. Зафіксовано перебої зі світлом та водою. Хто відповідальний?
  • Коли почнеться опалювальний сезон та чи достатньо газу?
  • Відставка Поворозника — чому зараз?
  • Призначення Пантелеєва
  • Бюджетна комісія
  • Майбутня сесія Київради 23 жовтня.

Нагадаємо, 15 жовтня у деяких областях України запровадили аварійні відключення світла через російські атаки на енергообʼєкти.

Крім того, 14 жовтня у декількох областях Києва зникло світло. Новини.LIVE показали, який вигляд мала столиця без електроенергії.

