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Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

8 ноября 2024 г. 16:13

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На президентских выборах в Соединенных Штатах Америки победил Дональд Трамп. Он эксцентричен, но прагматичен в своих действиях.

Об этом рассказал политический психолог Олег Хомяк в эфире День.LIVE.

Чего ждать от Трампа

По его словам, Украине не стоит ожидать безусловной поддержки Трампа, поскольку его действия будут направлены прежде всего на интересы США.

Как отметил Хомяк, новоизбранный американский президент может предпринимать шаги по прекращению войны. Однако это будет зависеть от выгодных ему условий, на что в свою очередь будут влиять как Украина, так и Россия.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, каков на самом деле мирный план Трампа и что он может потребовать от Украины.

Кроме того, аналитики из Associated Press сделали собственные прогнозы будущей политики Дональда Трампа.

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