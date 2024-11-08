Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

На президентських виборах у Сполучених Штатах Америки переміг Дональд Трамп. Він є ексцентричним, але прагматичним у своїх діях.

Про це розповів політичний психолог Олег Хом’як в ефірі День.LIVE.

Чого очікувати від Трампа

За його словами, Україні не варто очікувати на безумовну підтримку Трампа, оскільки його дії будуть спрямовані передусім на інтереси США.

Як зазначив Хом'як, новообраний американський президент може робити кроки щодо припинення війни. Однак це залежатиме від вигідних йому умов, на що, своєю чергою, впливатимуть як Україна, так і Росія.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, яким насправді є мирний план Трампа та що він може вимагати від України.

Крім того, аналітики з Associated Press зробили власні прогнози майбутньої політики Дональда Трампа.