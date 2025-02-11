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Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

11 февраля 2025 г. 11:48

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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Жители Херсона продолжают покидать город из-за постоянных обстрелов и отсутствия гарантий безопасности. По словам депутата областного совета Сергея Хланя, наиболее опасными являются районы, расположенные вблизи побережья Днепра, где передвигаться по улицам стало смертельно рискованно.

Об этом Сергей Хлань сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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"Херсонцы не чувствуют себя безопасными в Херсоне и они выезжают. И даже если по Херсону посмотреть, то те районы, которые "красные", которые ближе к реке Днепр к побережью Днепра, это фактически "красная зона", где остались единицы. И передвигаться по улицам на сегодняшний день опасно, потому что враг просто гоняется за людьми беспилотниками и люди заходя в подъезды могут быть незастрахованными. Неоднократно были случаи, когда БпЛА залетают по подъездам, маршрутках", — сказал Сергей Хлань.

В то же время депутат добавил, что в Херсоне есть районы, где относительно "спокойная" обстановка. Несмотря на это, там все же фиксируют нередко прилеты РСЗО и беспилотников.

"Если мы говорим о микрорайоне "Северный" и "Таврический", то там я не могу сказать что безопасно, но безопаснее, где ближе к побережью Днепра. И там можно встретить и рыночки, и люди, как ходят по улицам. Но туда долетают и РСЗО, и ракеты, и беспилотники более дальнего радиуса действия. Поэтому люди выезжают", — пояснил Сергей Хлань.

Напомним, Россия регулярно атакует Херсон. Так недавно на Херсонщине обнаружили тело погибшего мужчины, который на момент атаки ремонтировал поврежденные сети.

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22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE