Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Жители Херсона продолжают покидать город из-за постоянных обстрелов и отсутствия гарантий безопасности. По словам депутата областного совета Сергея Хланя, наиболее опасными являются районы, расположенные вблизи побережья Днепра, где передвигаться по улицам стало смертельно рискованно.

Об этом Сергей Хлань сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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"Херсонцы не чувствуют себя безопасными в Херсоне и они выезжают. И даже если по Херсону посмотреть, то те районы, которые "красные", которые ближе к реке Днепр к побережью Днепра, это фактически "красная зона", где остались единицы. И передвигаться по улицам на сегодняшний день опасно, потому что враг просто гоняется за людьми беспилотниками и люди заходя в подъезды могут быть незастрахованными. Неоднократно были случаи, когда БпЛА залетают по подъездам, маршрутках", — сказал Сергей Хлань.

В то же время депутат добавил, что в Херсоне есть районы, где относительно "спокойная" обстановка. Несмотря на это, там все же фиксируют нередко прилеты РСЗО и беспилотников.

"Если мы говорим о микрорайоне "Северный" и "Таврический", то там я не могу сказать что безопасно, но безопаснее, где ближе к побережью Днепра. И там можно встретить и рыночки, и люди, как ходят по улицам. Но туда долетают и РСЗО, и ракеты, и беспилотники более дальнего радиуса действия. Поэтому люди выезжают", — пояснил Сергей Хлань.

Напомним, Россия регулярно атакует Херсон. Так недавно на Херсонщине обнаружили тело погибшего мужчины, который на момент атаки ремонтировал поврежденные сети.