Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

Жителі Херсона продовжують залишати місто через постійні обстріли та відсутність гарантій безпеки. За словами депутата обласної ради Сергія Хланя, найбільш небезпечними є райони, що розташовані поблизу узбережжя Дніпра, де пересуватися вулицями стало смертельно ризиковано.

Про це Сергій Хлань повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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"Херсонці не відчувають себе безпечними в Херсоні і вони виїжджають. І навіть якщо по Херсону подивитися, то ті райони, які "червоні", які ближче до річки Дніпро до узбережжя Дніпра, це фактично "червона зона", де залишились одиниці. І пересуватися вулицями на сьогоднішній день небезпечно, тому що ворог просто ганяється за людьми безпілотниками і люди заходячи в під'їзди можуть бути незастрахованими. Неодноразово були випадки, коли БпЛА залітають по під'їздах, маршрутках", — сказав Сергій Хлань.

Водночас депутат додав, що в Херсоні є райони, де відносно "спокійна" обстановка. Попри це, там все ж фіксують нерідко прильоти РСЗВ та безпілотників.

"Якщо ми кажемо про мікрорайон "Північний" і "Таврійський", то там я не можу сказати що безпечно, але безпечніше, де ближче до узбережжя Дніпра. І там можна зустріти і риночки, і люди, як ходять по вулицям. Але туди долітають і РСЗВ, і ракети, і безпілотники більш дальшого радіуса дії. Тому люди виїжджають", — пояснив Сергій Хлань.

Нагадаємо, Росія регулярно атакує Херсон. Так нещодавно на Херсонщині виявили тіло загиблого чоловіка, який на момент атаки ремонтував пошкоджені мережі.