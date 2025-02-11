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Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

11 лютого 2025 р. 11:48

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Жителі Херсона продовжують залишати місто через постійні обстріли та відсутність гарантій безпеки. За словами депутата обласної ради Сергія Хланя, найбільш небезпечними є райони, що розташовані поблизу узбережжя Дніпра, де пересуватися вулицями стало смертельно ризиковано.

Про це Сергій Хлань повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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"Херсонці не відчувають себе безпечними в Херсоні і вони виїжджають. І навіть якщо по Херсону подивитися, то ті райони, які "червоні", які ближче до річки Дніпро до узбережжя Дніпра, це фактично "червона зона", де залишились одиниці. І пересуватися вулицями на сьогоднішній день небезпечно, тому що ворог просто ганяється за людьми безпілотниками і люди заходячи в під'їзди можуть бути незастрахованими. Неодноразово були випадки, коли БпЛА залітають по під'їздах, маршрутках", — сказав Сергій Хлань. 

Водночас депутат додав, що в Херсоні є райони, де відносно "спокійна" обстановка. Попри це, там все ж фіксують нерідко прильоти РСЗВ та безпілотників. 

"Якщо ми кажемо про мікрорайон "Північний" і "Таврійський", то там я не можу сказати що безпечно, але безпечніше, де ближче до узбережжя Дніпра. І там можна зустріти і риночки, і люди, як ходять по вулицям. Але туди долітають і РСЗВ, і ракети, і безпілотники більш дальшого радіуса дії. Тому люди виїжджають", — пояснив Сергій Хлань. 

Нагадаємо, Росія регулярно атакує Херсон. Так нещодавно на Херсонщині виявили тіло загиблого чоловіка, який на момент атаки ремонтував пошкоджені мережі. 

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22:41 Міноборони запрошує добровольців віком 18-24 роки — що пропонують

22:33 Трамп розглядає Одесу як потенціал для інвестицій

22:33 ТЦК відмовив брату загиблого воїна у відстрочці — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:22 Срна анонсував гучний та дорогий трансфер Шахтаря

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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08:00 Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

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