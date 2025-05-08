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Келлог заявил о заморозке войны — эфир День.LIVE

Келлог заявил о заморозке войны — эфир День.LIVE

8 мая 2025 г. 13:13

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Гостями эфира День.LIVE стали министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников, политический эксперт Константин Матвиенко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко и председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко. В частности, они обсудят заявление спецпредставителя США Кита Келлога по заморозке войны.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют, переговоры Украины с Уиткоффом и Келлогом о 30-дневном перемирии.

Среди других тем:

  • Путин назвал Болгарию "виновницей" войны в Украине: что ответили в МИД;
  • Почему Трамп "признал", что Россия хочет оккупировать Украину: объяснение Подоляка;
  • Трамп и Карни во время первой встречи обсудили войну в Украине, — СМИ;
  • Россию могут наказать за применение химического оружия в Украине, — Reuters;
  • Зеленский: если Россия не смогла одолеть Украину — ни один преступник не победит;
  • Макрон призвал союзников помогать Украине "молча";
  • Трамп после разговора с Эрдоганом пообещал вместе работать над завершением "бессмысленной" войны России против Украины.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что приближается момент, когда будет необходимо принимать некоторые решения относительно войны в Украине.

Ранее бывший Президент США Джо Байден раскритиковал Трампа за его стратегию для завершения войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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