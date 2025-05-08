Келлог заявив про заморозку війни — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, політичний експерт Костянтин Матвієнко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко. Зокрема, вони обговорять заяву спецпредставника США Кіта Келлога щодо заморозки війни.

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Ефір День.LIVE

Гості прокоментують, переговори України з Віткоффом та Келлогом про 30-денне перемир'я.

Серед інших тем:

Путін назвав Болгарію "винуватицею" війни в Україні: що відповіли в МЗС;

Чому Трамп "визнав", що Росія хоче окупувати Україну: пояснення Подоляка;

Трамп та Карні під час першої зустрічі обговорили війну в Україні, — ЗМІ;

Росію можуть покарати за застосування хімічної зброї в Україні, — Reuters;

Зеленський: якщо Росія не змогла здолати Україну — жоден злочинець не переможе;

Макрон закликав союзників допомагати Україні "мовчки";

Трамп після розмови з Ердоганом пообіцяв разом працювати над завершенням "безглуздої" війни Росії проти України.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що наближається момент, коли буде необхідно ухвалювати деякі рішення щодо війни в Україні.

Раніше колишній Президент США Джо Байден розкритикував Трампа за його стратегію для завершення війни.