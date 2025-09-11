Видео
Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2025 г. 18:08

Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Нина Южанина, глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб и исполняющий обязанности премьера Грузии 2007 года Георгий Барамидзе.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

  • Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прибыл сегодня, 11 сентября, в Киев;
  • Программное обращение Урсулы фон дер Ляйен "О положении Союза" (State of the Union 2025), произнесенное 10 сентября 2025 года, стало самым воинственным из всех ежегодных спичей, которые она произносила на посту президента Европейской комиссии;
  • Главный дипломат ЕС сделала прогноз относительно завершения войны в Украине.

Напомним, 11 сентября в Киев прибыл Кит Келлог. Известно, что накануне он находился в Польше.

А 10 сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил за ежегодное обращение к Европарламенту.

