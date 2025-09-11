Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Нина Южанина, глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб и исполняющий обязанности премьера Грузии 2007 года Георгий Барамидзе.

Среди тем эфира:

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прибыл сегодня, 11 сентября, в Киев;

Программное обращение Урсулы фон дер Ляйен "О положении Союза" (State of the Union 2025), произнесенное 10 сентября 2025 года, стало самым воинственным из всех ежегодных спичей, которые она произносила на посту президента Европейской комиссии;

Главный дипломат ЕС сделала прогноз относительно завершения войны в Украине.

А 10 сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил за ежегодное обращение к Европарламенту.