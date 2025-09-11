Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепка Ніна Южаніна, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб та виконувач обовʼязків премʼєра Грузії 2007 року Георгій Барамідзе.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог прибув сьогодні, 11 вересня, до Києва;

Програмне звернення Урсули фон дер Ляєн "Про становище Союзу" (State of the Union 2025), виголошене 10 вересня 2025 року, стало найбільш войовничим з усіх щорічних спічів, які вона виголошувала на посаді президентки Європейської комісії;

Головна дипломатка ЄС зробила прогноз щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, 11 вересня до Києва прибув Кіт Келлог. Відомо, що напередодні він перебував у Польщі.

А 10 вересня український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував за щорічне звернення до Європарламенту.