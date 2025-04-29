Канада "расстается" с США — эфир День.LIVE

В Конгрессе США инициировали импичмент против президента Дональда Трампа. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное перемирие.

Об этом и не только поговорят гости эфира День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

"Много россиян погибает, нам это нравится": ВСУ ждут наступления РФ и не верят в перемирие, — The Guardian;

В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа;

Рубио призвал Лаврова прекратить войну прямо сейчас;

Трамп рассказал The Atlantic о своем отношении к Зеленскому и Путину;

Из мирного плана Трампа исчезло серьезное требование к Украине, — СМИ;

Зеленский ответил на путинское перемирие;

Трамп рассказал, как "спас" Украину в начале российского вторжения;

Сибига отреагировал на объявленное Путиным трехдневное перемирие;

Растет разочарование: у Трампа ответили на объявленное Путиным временное перемирие;

Рютте в Вашингтоне обсудил "справедливое и длительное" прекращение войны РФ против Украины;

Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Олег Саакян — политолог;

Олег Устенко — экономист, советник Президента 2019-2024 гг;

Андрей Рева — министр социальной политики 2016-2019 гг;

Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины;

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;

Игорь Петренко — политолог.

Напомним, за 100 дней президентства Трампа его рейтинг самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет.

Также мы писали, что Дональд Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок.