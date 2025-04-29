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Канада "расстается" с США — эфир День.LIVE

Канада "расстается" с США — эфир День.LIVE

29 апреля 2025 г. 13:04

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В Конгрессе США инициировали импичмент против президента Дональда Трампа. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное перемирие.

Об этом и не только поговорят гости эфира День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • "Много россиян погибает, нам это нравится": ВСУ ждут наступления РФ и не верят в перемирие, — The Guardian;
  • В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа;
  • Рубио призвал Лаврова прекратить войну прямо сейчас;
  • Трамп рассказал The Atlantic о своем отношении к Зеленскому и Путину;
  • Из мирного плана Трампа исчезло серьезное требование к Украине, — СМИ;
  • Зеленский ответил на путинское перемирие;
  • Трамп рассказал, как "спас" Украину в начале российского вторжения;
  • Сибига отреагировал на объявленное Путиным трехдневное перемирие;
  • Растет разочарование: у Трампа ответили на объявленное Путиным временное перемирие;
  • Рютте в Вашингтоне обсудил "справедливое и длительное" прекращение войны РФ против Украины;
  • Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Саакян — политолог;
  • Олег Устенко — экономист, советник Президента 2019-2024 гг;
  • Андрей Рева — министр социальной политики 2016-2019 гг;
  • Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины;
  • Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
  • Игорь Петренко — политолог.

Напомним, за 100 дней президентства Трампа его рейтинг самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет.

Также мы писали, что Дональд Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона