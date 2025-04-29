Канада "расстается" с США — эфир День.LIVE

В Конгрессе США инициировали импичмент против президента Дональда Трампа. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное перемирие.
Об этом и не только поговорят гости эфира День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- "Много россиян погибает, нам это нравится": ВСУ ждут наступления РФ и не верят в перемирие, — The Guardian;
- В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа;
- Рубио призвал Лаврова прекратить войну прямо сейчас;
- Трамп рассказал The Atlantic о своем отношении к Зеленскому и Путину;
- Из мирного плана Трампа исчезло серьезное требование к Украине, — СМИ;
- Зеленский ответил на путинское перемирие;
- Трамп рассказал, как "спас" Украину в начале российского вторжения;
- Сибига отреагировал на объявленное Путиным трехдневное перемирие;
- Растет разочарование: у Трампа ответили на объявленное Путиным временное перемирие;
- Рютте в Вашингтоне обсудил "справедливое и длительное" прекращение войны РФ против Украины;
- Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Олег Саакян — политолог;
- Олег Устенко — экономист, советник Президента 2019-2024 гг;
- Андрей Рева — министр социальной политики 2016-2019 гг;
- Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины;
- Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
- Игорь Петренко — политолог.
Напомним, за 100 дней президентства Трампа его рейтинг самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет.
Также мы писали, что Дональд Трамп ответил, планирует ли идти на третий президентский срок.