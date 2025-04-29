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Канада "розлучається" зі США — ефір День.LIVE

Канада "розлучається" зі США — ефір День.LIVE

29 квітня 2025 р. 13:04

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У Конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Дональда Трампа. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним триденне перемир'я. 

Про це та не тільки поговорять гості ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • "Багато росіян гине, нам це подобається": ЗСУ чекають на наступ РФ та не вірять у перемир'я, — The Guardian;
  • У Конгресі США ініціювали імпічмент проти Трампа;
  • Рубіо закликав Лаврова припинити війну просто зараз;
  • Трамп розповів The Atlantic про своє ставлення до Зеленського і Путіна;
  • З мирного плану Трампа зникла серйозна вимога до України, — ЗМІ;
  • Зеленський відповів на путінське перемир'я;
  • Трамп розповів, як "врятував" Україну на початку російського вторгнення;
  • Сибіга відреагував на оголошене Путіним триденне перемир'я;
  • Зростає розчарування: у Трампа відповіли на оголошене Путіним тимчасове перемир'я;
  • Рютте у Вашингтоні обговорив "справедливе і тривале" припинення війни РФ проти України;
  • Макрон: Тиск на РФ посилять найближчими днями для припинення вогню в Україні. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олег Саакян — політолог;
  • Олег Устенко — економіст, радник Президента 2019-2024 рр.;
  • Андрій Рева — міністр соціальної політики 2016-2019 рр.;
  • Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України;
  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;
  • Ігор Петренко — політолог.

Нагадаємо, за 100 днів президентства Трампа його рейтинг найнижчий, ніж у будь-якого президента США за останні 70 років.

Також ми писали, що Дональд Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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