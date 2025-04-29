Канада "розлучається" зі США — ефір День.LIVE

У Конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Дональда Трампа. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним триденне перемир'я.

Про це та не тільки поговорять гості ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

"Багато росіян гине, нам це подобається": ЗСУ чекають на наступ РФ та не вірять у перемир'я, — The Guardian;

У Конгресі США ініціювали імпічмент проти Трампа;

Рубіо закликав Лаврова припинити війну просто зараз;

Трамп розповів The Atlantic про своє ставлення до Зеленського і Путіна;

З мирного плану Трампа зникла серйозна вимога до України, — ЗМІ;

Зеленський відповів на путінське перемир'я;

Трамп розповів, як "врятував" Україну на початку російського вторгнення;

Сибіга відреагував на оголошене Путіним триденне перемир'я;

Зростає розчарування: у Трампа відповіли на оголошене Путіним тимчасове перемир'я;

Рютте у Вашингтоні обговорив "справедливе і тривале" припинення війни РФ проти України;

Макрон: Тиск на РФ посилять найближчими днями для припинення вогню в Україні.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Саакян — політолог;

Олег Устенко — економіст, радник Президента 2019-2024 рр.;

Андрій Рева — міністр соціальної політики 2016-2019 рр.;

Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України;

Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;

Ігор Петренко — політолог.

Нагадаємо, за 100 днів президентства Трампа його рейтинг найнижчий, ніж у будь-якого президента США за останні 70 років.

Також ми писали, що Дональд Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін.