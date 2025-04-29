Канада "розлучається" зі США — ефір День.LIVE

У Конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Дональда Трампа. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним триденне перемир'я.
Про це та не тільки поговорять гості ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- "Багато росіян гине, нам це подобається": ЗСУ чекають на наступ РФ та не вірять у перемир'я, — The Guardian;
- У Конгресі США ініціювали імпічмент проти Трампа;
- Рубіо закликав Лаврова припинити війну просто зараз;
- Трамп розповів The Atlantic про своє ставлення до Зеленського і Путіна;
- З мирного плану Трампа зникла серйозна вимога до України, — ЗМІ;
- Зеленський відповів на путінське перемир'я;
- Трамп розповів, як "врятував" Україну на початку російського вторгнення;
- Сибіга відреагував на оголошене Путіним триденне перемир'я;
- Зростає розчарування: у Трампа відповіли на оголошене Путіним тимчасове перемир'я;
- Рютте у Вашингтоні обговорив "справедливе і тривале" припинення війни РФ проти України;
- Макрон: Тиск на РФ посилять найближчими днями для припинення вогню в Україні.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олег Саакян — політолог;
- Олег Устенко — економіст, радник Президента 2019-2024 рр.;
- Андрій Рева — міністр соціальної політики 2016-2019 рр.;
- Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України;
- Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;
- Ігор Петренко — політолог.
Нагадаємо, за 100 днів президентства Трампа його рейтинг найнижчий, ніж у будь-якого президента США за останні 70 років.
Також ми писали, що Дональд Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін.