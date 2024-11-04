Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова arrow
Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

4 ноября 2024 г. 21:24

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Народный депутат Украины Юрий Камельчук прокомментировал законопроект о дровах, которые могут быть использованы для отопления. Он подчеркнул, что никаких проверок не будет, наказание грозит тем, кто несанкционированно рубит и ворует.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 4 ноября.

Штраф за использование дров

Нардеп подчеркнул, что поддержал законодательную инициативу, которая усиливает ответственность за хранение, перевозку и сбыт дров без надлежащих документов.

"На самом деле большинство комментаторов не читают законопроект и не анализируют, о чем они пишут", — подчеркнул Камельчук.

Камельчук также подчеркнул, что противники законопроекта пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и наживающимися на рубке леса коррупционерами.

Следует отметить, что новость об этой законодательной инициативе всколыхнула украинскую общественность и, как обычно, стала очередным поводом для волны мемов.

Ранее мы писали, что за вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы.

Напомним, в Украине можно официально приобрести дрова разными способами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:01 От осени не убежать — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:52 Зеленский обсудил с Бербок военную поддержку и инвестиции

Новость с видео

21:43 Штраф за необновление данных — что грозит украинцам за неуплату

21:37 Украинцев могут наказать за сбор сухостоя — какие штрафы

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13 На Харьковщине женщина поддерживала Россию — суд вынес приговор

Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

21:03 В Резерв+ можно оформить отсрочку — кому доступна новая функция

20:55 Зеленский назвал количество солдат КНДР в Курской области

20:22 Совместная недвижимость — сколько владельцев может иметь квартира

22:01 От осени не убежать — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:52 Зеленский обсудил с Бербок военную поддержку и инвестиции

Новость с видео

21:43 Штраф за необновление данных — что грозит украинцам за неуплату

21:37 Украинцев могут наказать за сбор сухостоя — какие штрафы

21:13 На Харьковщине женщина поддерживала Россию — суд вынес приговор

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

21:03 В Резерв+ можно оформить отсрочку — кому доступна новая функция

20:55 Зеленский назвал количество солдат КНДР в Курской области

20:22 Совместная недвижимость — сколько владельцев может иметь квартира

20:20 Осень бросает вызов — прогноз погоды на завтра

Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю