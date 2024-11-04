Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Народный депутат Украины Юрий Камельчук прокомментировал законопроект о дровах, которые могут быть использованы для отопления. Он подчеркнул, что никаких проверок не будет, наказание грозит тем, кто несанкционированно рубит и ворует.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 4 ноября.

Штраф за использование дров

Нардеп подчеркнул, что поддержал законодательную инициативу, которая усиливает ответственность за хранение, перевозку и сбыт дров без надлежащих документов.

"На самом деле большинство комментаторов не читают законопроект и не анализируют, о чем они пишут", — подчеркнул Камельчук.

Камельчук также подчеркнул, что противники законопроекта пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и наживающимися на рубке леса коррупционерами.

Следует отметить, что новость об этой законодательной инициативе всколыхнула украинскую общественность и, как обычно, стала очередным поводом для волны мемов.

Ранее мы писали, что за вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы.

Напомним, в Украине можно официально приобрести дрова разными способами.