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Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

04 листопада 2024 р. 21:24

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Народний депутат України Юрій Камельчук прокоментував законопроєкт про дрова, які можуть бути використані для опалення. Він наголосив, що ніяких перевірок не буде, покарання загрожує тим, хто несанкціоновано рубає і краде.

Про це Камельчук повідомив ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 4 листопада.

Штраф за використання дров

Нардеп наголосив, що підтримав законодавчу ініціативу, яка посилює відповідальність за зберігання, перевезення та збут дров без належних документів. 

"Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть", — наголосив Камельчук.

Камельчук також наголосив, що протвники законопроєкту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу.

Варто наголосити, що новина про цю закнодавчу ініціативу сколихнула українську громадськість і, як зазвичай, стала черговим приводом для хвилі мемів.

Раніше ми писали, що за вирубку дерев та зберігання дров загрожують чималі штрафи.

Нагадаємо, в Україні можна офіційно придбати дрова різними способами.

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