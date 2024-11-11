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Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

11 ноября 2024 г. 15:22

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Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что в Украине около 440-450 тысяч учителей. Для того чтобы выделять им ежемесячную доплату в размере 1000 гривен, государств нужно 5 млрд грн в год.

Об этом Юрий Камельчук сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Премии для учителей

Для того чтобы сэкономить почти миллиард гривен, нардеп предложил свое видение, перенаправив их на педагогов.

"В Украине есть 136 районов. Если просто 100 работников берем. В каждом районе их более 100. Оставляем до 10 работников, настоящих юристов, экспертов, которые будут делать свою работу. Все остальные могут найти работу в другом месте, рынок труда не перенасыщен, работников очень нужно", — сказал Камельчук.

Напомним, с 1 января 2025 года учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 1000 гривен, которая впоследствии увеличится до 2000 гривен.

В то же время в МОН объяснили, как будут насчитывать обещанную тысячу учителям. На эти выплаты в госбюджете на 2025 год предусмотрено 12 млрд. грн.

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