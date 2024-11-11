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Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

11 листопада 2024 р. 15:22

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Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що в Україні близько 440-450 тисяч вчителів. Для того, аби виділяти їм щомісячну доплату у розмірі 1000 гривень, держав потрібно 5 млрд грн на рік. 

Про це Юрій Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE

Премії для вчителів

Для того, аби зекономити майже мільярд гривень, нардеп запропонував своє бачення, перенаправивши їх на освітян. 

"В Україні є 136 районів. Якщо просто 100 працівників беремо. В кожному районі їх більше ніж 100. Залишаємо до 10 працівників, справжніх юристів, експертів, які будуть робити свою роботу. Всі решта можуть знайти роботу в іншому місці, ринок праці не перенасичений, працівників дуже треба", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року вчителі почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень, яка згодом збільшиться до 2000 гривень.

Водночас у МОН пояснили, як нараховуватимуть обіцяну тисячу вчителям. На ці виплати в держбюджеті на 2025 рік передбачено 12 млрд грн.

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16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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