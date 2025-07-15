Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

Верховный представитель ЕС Кая Каллас вышла к журналистам после заседания Совета по иностранным делам. Политик подводит итоги встречи должностных лиц.

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Выступление Каллас 15 июля

Верховный представитель ЕС выступает на пресс-конференции. Каллас сделает ряд заявлений, в частности, озвучит позицию Евросоюза относительно войны России против Украины и подведет итоги переговоров с министрами иностранных дел стран-членов.

Напомним, что вскоре ЕС примет 18-й пакет санкций против России. Послы Европейского Союза уже на финальном этапе согласования документа. Известно, какие ограничения усилят в отношении РФ.

Также Украина получила пакет финансовой помощи от ЕС для восстановления разрушенных Россией населенных пунктов. Речь идет о сумме в размере 2,3 млрд евро.