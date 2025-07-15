Каллас вийшла з важливою заявою щодо війни в Україні — трансляція

Верховна представниця ЄС Кая Каллас вийшла до журналістів після засідання Ради у закордонних справах. Політикиня підбиває підсумки зустрічі посадовців.

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Виступ Каллас 15 липня

Верховна представниця ЄС виступає на пресконференції. Каллас зробить низку заяв, зокрема, озвучить позицію Євросоюзу щодо війни Росії проти України та підіб'є підсумки переговорів із міністрами закордонних справ країн-членів.

Нагадаємо, що невдовзі ЄС ухвалить 18-й пакет санкцій проти Росії. Посли Європейського Союзу вже на фінальному етапі погодження документа. Відомо, які обмеження посилять щодо РФ.

Також Україна отримала пакет фінансової допомоги від ЄС для відбудови зруйнованих Росією населених пунктів. Йдеться про суму в розмірі 2,3 млрд євро.