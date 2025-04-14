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Каллас сообщила о новых шагах для Украины — прямая трансляция

Каллас сообщила о новых шагах для Украины — прямая трансляция

14 апреля 2025 г. 16:18

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Каллас сообщила о новых шагах для Украины — прямая трансляция

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В Люксембурге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступила на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС. Дипломат сообщила, какие решения по Украине и войне были приняты.

Прямую трансляцию заявлений Каллас смотрите в эфире Новини.LIVE.

Каллас о новых шагах для Украины — детали

Кая Каллас во время выступления на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС рассказала, какие решения были приняты по Украине и полномасштабной войне.

Напомним, что ранее Каллас заявляла, что ситуация в Украине остается одним из ключевых вопросов для Европы.

Высокая представительница ЕС отмечала, что несмотря на готовность Украины к прекращению огня, Россия не делает реальных шагов к миру.

Кроме того, Каллас сообщала, что страны Европы уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона