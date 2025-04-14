Каллас сообщила о новых шагах для Украины — прямая трансляция

В Люксембурге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступила на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС. Дипломат сообщила, какие решения по Украине и войне были приняты.
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Каллас о новых шагах для Украины — детали
Кая Каллас во время выступления на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС рассказала, какие решения были приняты по Украине и полномасштабной войне.
Напомним, что ранее Каллас заявляла, что ситуация в Украине остается одним из ключевых вопросов для Европы.
Высокая представительница ЕС отмечала, что несмотря на готовность Украины к прекращению огня, Россия не делает реальных шагов к миру.
Кроме того, Каллас сообщала, что страны Европы уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах.