Каллас повідомила про нові кроки для України — пряма трансляція

У Люксембурзі Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас виступила на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Дипломатка повідомила, які рішення щодо України та війни було ухвалено.

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Каллас про нові кроки для України — деталі

Кая Каллас під час виступу на пресконференції після зустрічі глав МЗС країн ЄС розповіла, які рішення було ухвалено щодо України та повномасштабної війни.

Нагадаємо, що раніше Каллас заявляла, що ситуація в Україні залишається одним із ключових питань для Європи.

Висока представниця ЄС наголошувала, що попри готовність України до припинення вогню, Росія не робить реальних кроків до миру.

Крім того, Каллас повідомляла, що країни Європи вже забезпечують більш ніж половину потреб України в боєприпасах.