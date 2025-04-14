Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Каллас повідомила про нові кроки для України — пряма трансляція arrow
Каллас повідомила про нові кроки для України — пряма трансляція

Каллас повідомила про нові кроки для України — пряма трансляція

14 квітня 2025 р. 16:18

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

ООН щодо атаки на Суми та Трамп про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

Каллас повідомила про нові кроки для України — пряма трансляція

Text

Зеленський запросив Трампа до України — ефір День.LIVE

Text

Зеленський зробив заяву після обстрілу Сум — ефір Ранок.LIVE

12 квітня 2025
Text

Міністри фінансів ЄС роблять заяви після зустрічі — прямий ефір

Text

Виступ Сибіги на форумі в Анталії — пряма трансляція

11 квітня 2025
Text

Трамп поставив Путіну ультиматум щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

Німеччина надасть Україні нову допомогу — ефір День.LIVE

Text

Зеленський зробив заяву щодо Рамштайну — ефір Ранок.LIVE

10 квітня 2025
Text

Що обговорює Коаліція охочих у Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

У Люксембурзі Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас виступила на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Дипломатка повідомила, які рішення щодо України та війни було ухвалено.

Пряму трансляцію заяв Каллас дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Каллас про нові кроки для України — деталі 

Кая Каллас під час виступу на пресконференції після зустрічі глав МЗС країн ЄС розповіла, які рішення було ухвалено щодо України та повномасштабної війни.

Нагадаємо, що раніше Каллас заявляла, що ситуація в Україні залишається одним із ключових питань для Європи.

Висока представниця ЄС наголошувала, що попри готовність України до припинення вогню, Росія не робить реальних кроків до миру.

Крім того, Каллас повідомляла, що країни Європи вже забезпечують більш ніж половину потреб України в боєприпасах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:53 Кеті Перрі вперше побувала в космосі — що зробила після польоту

Text

17:50 ООН щодо атаки на Суми та Трамп про переговори — ефір Вечір.LIVE

17:42 Підліток розповів, як рятував людей з автобуса у Сумах

17:37 Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:17 Яйця по 17 грн для ЗСУ — підприємницю оголосили у розшук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:13 У Києві ремонтують підземку за 47 млн грн — що думають мешканці

17:12 В Україні з'явився новий сорт картоплі — коли чекати у продажу

17:05 Штраф у понад 300 тис. грн — про що мають знати водії у Польщі

17:05 Змінено рух поїздів між Прагою та Чопом — що відомо

17:02 На Одещині на блокпості співробітникам ТЦК погрожували рушницею

17:53 Кеті Перрі вперше побувала в космосі — що зробила після польоту

17:42 Підліток розповів, як рятував людей з автобуса у Сумах

17:37 Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:17 Яйця по 17 грн для ЗСУ — підприємницю оголосили у розшук

17:13 У Києві ремонтують підземку за 47 млн грн — що думають мешканці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 В Україні з'явився новий сорт картоплі — коли чекати у продажу

17:05 Штраф у понад 300 тис. грн — про що мають знати водії у Польщі

17:05 Змінено рух поїздів між Прагою та Чопом — що відомо

17:02 На Одещині на блокпості співробітникам ТЦК погрожували рушницею

16:51 Україна передала США пропозиції щодо угоди про надра

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона