Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE. arrow
Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

1 октября 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

В среду, 1 октября, новым генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с назначением на пост.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие важные события:

  • В Минобороны проходят кадровые изменения — Умеров увольняет своих заместителей.
  • В штаб-квартире НАТО состоялась процедура передачи полномочий генсека от Йенса Столтенберга Марку Рютте.
  • Зеленский поблагодарил Столтенберга и поздравил Рютте на посту нового генсека НАТО.
  • Столтенберг заявил, что члены Альянса будут решать, принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями.
  • Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца срока.
  • РФ потратит на оборону в 2025 году рекордные 145 млрд. долларов.
  • Теперь Россия может запускать по Украине по 50 ударных беспилотников ежесуточно.

Гости сегодняшнего эфира:

  • боевой медик Марина Гончарук с позывным "Рысь";
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко; 
  • военный аналитик Денис Попович;
  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • младший сержант 112 бригады территориальной обороны Екатерина Поп;
  • командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр Кузик, позывной "Апостол".

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.

Также мы писали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, возможно ли пригласить Украину в блок, когда даже часть ее территории будет оккупирована Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:05 Зеленский обновил состав Ставки — что известно

19:01 В Запорожской ОВА сообщили об увеличении количества раненых

19:01 В Греции погибли украинские туристки — что случилось

18:54 Трансфермаркт обновил стоимость украинцев в чемпионате Англии

18:51 Отключение света — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

18:42 Отсрочка от мобилизации через Резерв+ — кто сможет получить

18:36 В Киеве будут ремонтировать немецкие САУ, Gepard и Leopard — детали

18:28 В США заявили, что Иран готовит удар баллистической ракетой по Израилю

18:24 Сабо назвал футболистов сборной Украины, которых не должно быть в команде

19:05 Зеленский обновил состав Ставки — что известно

19:01 В Запорожской ОВА сообщили об увеличении количества раненых

19:01 В Греции погибли украинские туристки — что случилось

18:54 Трансфермаркт обновил стоимость украинцев в чемпионате Англии

18:51 Отключение света — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Отсрочка от мобилизации через Резерв+ — кто сможет получить

18:36 В Киеве будут ремонтировать немецкие САУ, Gepard и Leopard — детали

18:28 В США заявили, что Иран готовит удар баллистической ракетой по Израилю

18:24 Сабо назвал футболистов сборной Украины, которых не должно быть в команде

18:22 Зеленский провел совещание с Будановым — что обсудили

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE