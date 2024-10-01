Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

В среду, 1 октября, новым генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с назначением на пост.

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Эфир Вечір.LIVE

Во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие важные события:

В Минобороны проходят кадровые изменения — Умеров увольняет своих заместителей.

В штаб-квартире НАТО состоялась процедура передачи полномочий генсека от Йенса Столтенберга Марку Рютте.

Зеленский поблагодарил Столтенберга и поздравил Рютте на посту нового генсека НАТО.

Столтенберг заявил, что члены Альянса будут решать, принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями.

Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца срока.

РФ потратит на оборону в 2025 году рекордные 145 млрд. долларов.

Теперь Россия может запускать по Украине по 50 ударных беспилотников ежесуточно.

Гости сегодняшнего эфира:

боевой медик Марина Гончарук с позывным "Рысь";

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

военный аналитик Денис Попович;

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

младший сержант 112 бригады территориальной обороны Екатерина Поп;

командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр Кузик, позывной "Апостол".

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.

Также мы писали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, возможно ли пригласить Украину в блок, когда даже часть ее территории будет оккупирована Россией.