Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

У середу, 1 жовтня, новим генеральним секретарем НАТО став колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Президент України Володимир Зеленський привітав його із призначенням на пост.

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Ефір Вечір.LIVE

Під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі важливі події:

У Міноборони проходять кадрові зміни — Умєров звільняє своїх заступників.

У штаб-квартирі НАТО відбулась процедура передачі повноважень генсека від Єнса Столтенберга до Марка Рютте.

Зеленський подякував Столтенбергу та привітав Рютте на посту нового генсека НАТО.

Столтенберг заявив, що члени Альянсу вирішуватимуть, чи приймати Україну в НАТО з окупованими територіями.

Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну.

РФ витратить на оборону у 2025 році рекордні 145 млрд доларів.

Відтепер Росія може запускати по Україні по 50 ударних безпілотників щодоби.

Гості сьогоднішнього ефіру:

бойова медикиня Марина Гончарук з позивним "Рись";

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

військовий аналітик Денис Попович;

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

молодший сержант 112 бригади територіальної оборони Катерина Поп;

командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик, позивний "Апостол".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. Обговорювали стратегічне партнерство.

Також ми писали про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли навіть частина її території буде окупована Росією.