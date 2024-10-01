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Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

01 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

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11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

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08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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У середу, 1 жовтня, новим генеральним секретарем НАТО став колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Президент України Володимир Зеленський привітав його із призначенням на пост.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі важливі події:

  • У Міноборони проходять кадрові зміни — Умєров звільняє своїх заступників.
  • У штаб-квартирі НАТО відбулась процедура передачі повноважень генсека від Єнса Столтенберга до Марка Рютте.
  • Зеленський подякував Столтенбергу та привітав Рютте на посту нового генсека НАТО.
  • Столтенберг заявив, що члени Альянсу вирішуватимуть, чи приймати Україну в НАТО з окупованими територіями.
  • Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну.
  • РФ витратить на оборону у 2025 році рекордні 145 млрд доларів.
  • Відтепер Росія може запускати по Україні по 50 ударних безпілотників щодоби.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • бойова медикиня Марина Гончарук з позивним "Рись";
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко; 
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • молодший сержант 112 бригади територіальної оборони Катерина Поп;
  • командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик, позивний "Апостол".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана для  переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. Обговорювали стратегічне партнерство.

Також ми писали про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли навіть частина її території буде окупована Росією.

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17:31 У Запоріжжі завершено пошукові роботи на місцях влучань російських КАБів

17:29 Шмигаль заявив, що виробництво вітчизняної зброї зросло втричі у 2023 році

17:27 Українка Стародубцева сенсаційно вийшла до чвертьфіналу тисячника у Пекіні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:26 Новий генсек НАТО пояснив, від чого залежить вступ України до Альянсу

17:26 Наш біль — одеситам розповіли про 86 днів оборони Маріуполя

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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