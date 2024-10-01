Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. В свою очередь, именно через Венгрию в Европейском Союзе нет единства относительно поддержки Украины.
Просмотреть прямой эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 13:00.
Эфир День.LIVE
Сегодня в эфире гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:
- День защитников и защитниц Украины.
- Кадровые изменения в Минобороны — Умеров уволил своих четырех заместителей.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует "мирный саммит" между Украиной и Россией.
- Заявление Борреля о том, что из-за Венгрии у ЕС нет единства с помощью Украины.
- РФ потратит на оборону в 2025 году рекордные $145 млрд.
Гостями эфира День.LIVE стали:
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Александр Бородин — пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады;
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
- Борис Кушнирук — экономист;
- Денис Богуш — военный психолог;
- Вячеслав Потапенко — политический аналитик;
- Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015).
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.
Также мы писали, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Украина будет одним из его главных приоритетов.