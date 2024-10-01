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Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

1 октября 2024 г. 13:00

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

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09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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08:00День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. В свою очередь, именно через Венгрию в Европейском Союзе нет единства относительно поддержки Украины.

Просмотреть прямой эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Сегодня в эфире гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • День защитников и защитниц Украины.
  • Кадровые изменения в Минобороны — Умеров уволил своих четырех заместителей.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует "мирный саммит" между Украиной и Россией.
  • Заявление Борреля о том, что из-за Венгрии у ЕС нет единства с помощью Украины.
  • РФ потратит на оборону в 2025 году рекордные $145 млрд.

Гостями эфира День.LIVE стали:

  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Александр Бородин — пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады;
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
  • Борис Кушнирук — экономист;
  • Денис Богуш — военный психолог;
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик;
  • Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015).

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.

Также мы писали, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Украина будет одним из его главных приоритетов.

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14:08 Снятие с воинского учета — как получить в ТЦК справку об этом

14:08 Россияне приближаются к центру Угледара — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:07 США работают над разблокировкой займа для Украины — о какой сумме идет речь

14:06 Легендарному пилоту "Джусу" посмертно присвоили звание Герой Украины

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