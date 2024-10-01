Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. В свою очередь, именно через Венгрию в Европейском Союзе нет единства относительно поддержки Украины.

Просмотреть прямой эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Сегодня в эфире гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

День защитников и защитниц Украины.

Кадровые изменения в Минобороны — Умеров уволил своих четырех заместителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует "мирный саммит" между Украиной и Россией.

Заявление Борреля о том, что из-за Венгрии у ЕС нет единства с помощью Украины.

РФ потратит на оборону в 2025 году рекордные $145 млрд.

Гостями эфира День.LIVE стали:

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;

Александр Бородин — пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады;

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;

Борис Кушнирук — экономист;

Денис Богуш — военный психолог;

Вячеслав Потапенко — политический аналитик;

Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015).

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.

Также мы писали, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Украина будет одним из его главных приоритетов.