Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією. У свою чергу саме через Угорщину в Європейському Союзі немає єдності щодо підтримки України.

Переглянути прямий ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

День захисників та захисниць України.

Кадрові зміни в Міноборони — Умєров звільнив своїх чотирьох заступників.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює "мирний саміт" між Україною та Росією.

Заява Бореля про те, що через Угорщину в ЄС немає єдності за допомогою України.

РФ витратить на оборону у 2025 році рекордні $145 млрд.

Гостями ефіру День.LIVE стали:

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента — Олександр Леонов;

пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

економіст Борис Кушнірук;

військовий психолог Денис Богуш;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. Обговорювали стратегічне партнерство.

Також ми писали про те, що новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде одним із його головних пріоритетів.