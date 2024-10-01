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Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

01 жовтня 2024 р. 13:00

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

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08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

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17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією. У свою чергу саме через Угорщину в Європейському Союзі немає єдності щодо підтримки України. 

Переглянути прямий ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

  • День захисників та захисниць України.
  • Кадрові зміни в Міноборони — Умєров звільнив своїх чотирьох заступників.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює "мирний саміт" між Україною та Росією.
  • Заява Бореля про те, що через Угорщину в ЄС немає єдності за допомогою України.
  • РФ витратить на оборону у 2025 році рекордні $145 млрд.

Гостями ефіру День.LIVE стали:

  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента — Олександр Леонов;
  • пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади  Олександр Бородін;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
  • економіст Борис Кушнірук;
  • військовий психолог Денис Богуш;
  • політичний аналітик  Вʼячеслав Потапенко;
  • генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)  Віктор Ягун.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана для  переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. Обговорювали стратегічне партнерство.

Також ми писали про те, що новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде одним із його головних пріоритетів. 

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13:11 Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі — є загиблі та поранені

13:00 Соцвиплати на дітей з 1 жовтня — хто і які суми отримає

12:58 Зеленський відзначив воїнів нагородами та почесними званнями — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 У Запоріжжі кілер ФСБ намагався вбити місцевого посадовця — подробиці замаху

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