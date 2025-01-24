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Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

24 января 2025 г. 17:50

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19:17Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

 В Кремле заявили, что Владимир Путин готов к диалогу и встрече с Дональдом Трампом. Тем временем кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 24 января

Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. А в Украине Кабмин внес уточняющие изменения по некоторым постановлениям, которые могут позволить осужденным чиновникам обменять наказание на прохождение военной службы. Также стало известно, что ограниченно пригодные, которые обратятся с заявлением об отсрочке, будут отправлены сначала на медосмотр. А студентам и преподавателям изменили продолжительность действия отсрочек от мобилизации.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, основатель "Главкома";
  • Сергей Фурса, экономист, финансист;
  • Александр Юрченко, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины";
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Ростислав Кравец, адвокат, юрист.

В эфире вы услышите экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не против встречи с американским коллегой.

Несмотря на это Дональд Трамп в интервью для Fox News заявил, что Россия получила через шпиона секретные чертежи гиперзвуковой ракеты во времена президентства Барака Обамы.

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20:02 Мужу нардепа из Николаева объявили о подозрении — причина

20:00 Забронированный в розыске — когда это возможно

19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:34 Непогода во Львове — горожан призывают быть осторожными завтра

19:23 В ЕС заработает новый финмониторинг — кого коснутся изменения

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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