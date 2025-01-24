Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

В Кремле заявили, что Владимир Путин готов к диалогу и встрече с Дональдом Трампом. Тем временем кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию.
Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE 24 января
Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. А в Украине Кабмин внес уточняющие изменения по некоторым постановлениям, которые могут позволить осужденным чиновникам обменять наказание на прохождение военной службы. Также стало известно, что ограниченно пригодные, которые обратятся с заявлением об отсрочке, будут отправлены сначала на медосмотр. А студентам и преподавателям изменили продолжительность действия отсрочек от мобилизации.
Гости сегодняшнего эфира:
- Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, основатель "Главкома";
- Сергей Фурса, экономист, финансист;
- Александр Юрченко, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины";
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
- Ростислав Кравец, адвокат, юрист.
В эфире вы услышите экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не против встречи с американским коллегой.
Несмотря на это Дональд Трамп в интервью для Fox News заявил, что Россия получила через шпиона секретные чертежи гиперзвуковой ракеты во времена президентства Барака Обамы.