Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

В Кремле заявили, что Владимир Путин готов к диалогу и встрече с Дональдом Трампом. Тем временем кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 24 января

Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. А в Украине Кабмин внес уточняющие изменения по некоторым постановлениям, которые могут позволить осужденным чиновникам обменять наказание на прохождение военной службы. Также стало известно, что ограниченно пригодные, которые обратятся с заявлением об отсрочке, будут отправлены сначала на медосмотр. А студентам и преподавателям изменили продолжительность действия отсрочек от мобилизации.

Гости сегодняшнего эфира:

Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, основатель "Главкома";

Сергей Фурса, экономист, финансист;

Александр Юрченко, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины";

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Ростислав Кравец, адвокат, юрист.

В эфире вы услышите экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не против встречи с американским коллегой.

Несмотря на это Дональд Трамп в интервью для Fox News заявил, что Россия получила через шпиона секретные чертежи гиперзвуковой ракеты во времена президентства Барака Обамы.