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Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

24 січня 2025 р. 17:50

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19:17Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

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17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

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13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

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19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

 У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий до діалогу та зустрічі з Дональдом Трампом. Тим часом кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти та повернути всю територію.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 24 січня

Президент США Дональд Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту. А в Україні Кабмін вніс уточнювальні зміни щодо деяких постанов, які можуть дозволити засудженим чиновникам обміняти покарання на проходження військової служби. Також стало відомо, що обмежено придатні, які звернуться із заявою про відстрочку, будуть відправлені спершу на медогляд. А студентам та викладачам змінили тривалість дії відстрочок від мобілізації. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома";
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист;
  • Олександр Юрченко, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України";
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Ростислав Кравець, адвокат, юрист.

В ефірі ви почуєте експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський президент не проти зустрічі з американським колегою.

Попри це Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Росія отримала через шпигуна секретні креслення гіперзвукової ракети за часів президентства Барака Обами.

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19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

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13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

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11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

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09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

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08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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