Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий до діалогу та зустрічі з Дональдом Трампом. Тим часом кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти та повернути всю територію.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 24 січня

Президент США Дональд Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту. А в Україні Кабмін вніс уточнювальні зміни щодо деяких постанов, які можуть дозволити засудженим чиновникам обміняти покарання на проходження військової служби. Також стало відомо, що обмежено придатні, які звернуться із заявою про відстрочку, будуть відправлені спершу на медогляд. А студентам та викладачам змінили тривалість дії відстрочок від мобілізації.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома";

Сергій Фурса, економіст, фінансист;

Олександр Юрченко, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України";

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Ростислав Кравець, адвокат, юрист.

В ефірі ви почуєте експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський президент не проти зустрічі з американським колегою.

Попри це Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Росія отримала через шпигуна секретні креслення гіперзвукової ракети за часів президентства Барака Обами.