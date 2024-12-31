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Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

31 декабря 2024 г. 17:32

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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Гостем эфира Вечір.LIVE стал военный журналист из Израиля Сергей Ауслендер. В частности, он прокомментирует, что Израиль в ООН предупредил хуситов из-за обстрелов, что им грозит судьба ХАМАС и "Хезболлы".

Посмотреть эфир Вечір.LIVE с Сергеем Ауслендером можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Военный журналист отреагирует на доклад Минздрава Израиля, что ХАМАС пытал заложников в Газе, включая несовершеннолетних.

Среди других тем:

  • Израиль впервые использовал систему THAAD против ракеты из Йемена;
  • визит Украины в Сирию.

Напомним, с начала 2025 года туристам, планирующим посетить Израиль, нужно будет оформить электронное разрешение на въезд ЕТА-IL.

Також военные Израиля нанесли авиаудары по объектам, связанным с движением хуситов в Йемене, в частности по международному аэропорту Саны и портам на западном побережье страны.

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

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