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Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

31 грудня 2024 р. 17:32

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13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

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13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

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18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

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08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
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23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

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Гостем ефіру Вечір.LIVE став військовий журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Зокрема, він прокоментує, що Ізраїль в ООН попередив хуситів через обстріли, що їм загрожує доля ХАМАС і "Хезболли".

Подивитися ефір Вечір.LIVE з Сергієм Ауслендером можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Військовий журналіст відреагує на доповідь МОЗ Ізраїлю, що ХАМАС катував заручників у Газі, включно з неповнолітніми.

Серед інших тем: 

  • Ізраїль вперше використав систему THAAD проти ракети з Ємену;
  • візит України в Сирію.

Нагадаємо, з початку 2025 року туристам, які планують відвідати Ізраїль, потрібно буде оформити електронний дозвіл на в'їзд ЕTA-IL

Також військові Ізраїлю завдали авіаудари по об'єктах, пов'язаних з рухом хуситів у Ємені, зокрема по міжнародному аеропорту Сани та портам на західному узбережжі країни. 

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14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

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