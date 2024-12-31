Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став військовий журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Зокрема, він прокоментує, що Ізраїль в ООН попередив хуситів через обстріли, що їм загрожує доля ХАМАС і "Хезболли".

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Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Військовий журналіст відреагує на доповідь МОЗ Ізраїлю, що ХАМАС катував заручників у Газі, включно з неповнолітніми.

Серед інших тем:

Ізраїль вперше використав систему THAAD проти ракети з Ємену;

візит України в Сирію.

Нагадаємо, з початку 2025 року туристам, які планують відвідати Ізраїль, потрібно буде оформити електронний дозвіл на в'їзд ЕTA-IL.

Також військові Ізраїлю завдали авіаудари по об'єктах, пов'язаних з рухом хуситів у Ємені, зокрема по міжнародному аеропорту Сани та портам на західному узбережжі країни.