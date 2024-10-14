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Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

14 октября 2024 г. 19:44

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17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

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16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

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В Украине ожидается понижение выплат учителям на 3,5%. Это обусловлено тем, что военный сбор был повышен с 1,5% до 5%.

Это прокомментировала народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Зарплата украинских учителей

Нардеп обеспокоена снижением зарплат учителям и заметила, что удивительно слышать спокойную речь министра образования Оксена Лисового.

По словам Южаниной, в норме закона об образовании говорится, что педагоги должны получать не менее трех минимальных зарплат. Но Лисовой во время выступления в зале Верховной Рады ответил, что "как только у государства будет возможность, то перейдут к учителям".

"Он не слышит о том, что в 2024 году по многим структурам поднята зарплата для госслужащих, но не учителям", — сказала она.

Напомним, в Украине сократится месячный доход работников бюджетной сферы. Причиной этого станут налоговые изменения, а именно повышение военного сбора.

А по словам нардепа Алексея Гончаренко, это окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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