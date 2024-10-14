Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

В Україні очікується зниження виплат вчителям на 3,5%. Це обумовлено тим, що військовий збір підвищили з 1,5% до 5%.

Це прокоментувала народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Зарплата українських вчителів

Нардепка стурбована зниженням зарплат вчителям та зауважила, що дивно чути спокійну промову міністра освіти Оксена Лісового.

За словами Южаніної, в нормі закону про освіту йдеться про те, що педагоги повинні отримувати не менше трьох мінімальних зарплат. Але Лісовий під час виступу в залі Верховної Ради відповів, що "як тільки буде в держави можливість, то перейдуть до вчителів".

"Він не чує про те, що у 2024 році по багатьох структурам піднята зарплата для держслужбовців, але не вчителям", — сказала вона.

Нагадаємо, в Україні скоротиться місячний дохід працівників бюджетної сфери. Причиною цьому стануть податкові зміни, а саме підвищення військового збору.

А за словами нардепа Олексія Гончаренка, це негативно вплине на зарплати українців.